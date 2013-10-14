Головне за день: огляд топ-новин

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Для Сирії набула чинності конвенція про заборону хімзброї

Процес приєднання Сирії до конвенції юридично завершився, згідно з процедурою, після закінчення 30 днів після подачі заявки, яка була спрямована 14 вересня. Сирійський уряд вже почав співпрацю з ООН для знищення своєї хімічної зброї - після того, як міжнародним інспекторам вдалося підтвердити факт її застосування під час сирійського конфлікту.

У Москві затримали близько 380 осіб, яких допитають у справі про хуліганство (фото)

Близько 380 затриманих у районі Західне Бірюлево в Москві будуть допитані у кримінальній справі про хуліганство. 13 жовтня, «народний схід», що зібрав за деякими оцінками 600 чоловік, завершився погромом торгового центру «Бірюза», зведенням барикад і зіткненнями з бійцями ОМОНу. Натовп, в якому були націоналісти, футбольні фанати і місцеві жителі, накинувся на «Бірюзу» з криками «Росія для росіян!» і «Росіяни, вперед!» після того, як поліцейські почали відтісняти натовп від розгромленого торгового центру "Бірюза", в них полетіли пляшки, каміння, палиці і металеві урни.

Сьогодні відзначають одне з найбільших церковних свят - Покрову

Сьогодні православні та греко-католики відзначають одне із найбільших церковних свят року - Покрову Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця вважається покровителькою українських козаків, тому з 1999 року в Україні 14 жовтня відзначається День українського козацтва. Також 14 жовтня 1942 року було офіційно утворено Українську повстанську армію.

Глава МВФ: США можуть поставити весь світ на межу рецесії

Завзятість демократів і республіканців у сенаті США поставило світ на межу нової рецесії. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вона попередила американців про можливі наслідки чергової боргової кризи в США. «Якщо такий масштабний збій і відсутність визначеності буде продовжуватися, то це призведе до появи великих фінансових проблем у всьому світі. Ми опинимося на межі сповзання в рецесію», - заявила Лагард в інтерв'ю американському телеканалу NBC

Ірина Крашкова: Я хочу чути все (відео)

Попри те, що доводити в суді те, що з тебе поглумилися, зґвалтували, намагалися вбити - майже так само важко, як пережити усі ці знущання, Ірина Крашкова все одно збирається відвідувати усі засідання

Україна може увійти до "вишеградської четвірки" - президент Чехії

Мілош Земан зазначив, що, на його думку, у разі розширення складу групи, перш за все, її має поповнити Словенія. «Розширення «Вишеградської групи» мало б відбуватися окремими етапами. Я сам відстоюю думку, що першою на порядку мала б стати Словенія, яка органічно належить до середньоєвропейського простору і має з іншими країнами «четвірки» спільну історію. Я б також підтримав посилену співпрацю з Австрією, це називається «Вишеград плюс». І не бачу причин, чому б далі, вже в рамках «Вишеграду плюс», наступною не могла б бути Україна», – наголосив чеський президент.

ЗМІ: В КНДР випробовують хімічну зброю на в’язнях

У Північній Кореї хімічну зброю тестують на політичних в'язнях. Таке твердження міститься у доповіді Американо-корейського інституту Джона Хопкінса передових міжнародних досліджень. Про це розповіли як самі ув'язнені, так і колишні охоронці. Один перебіжчик, який став свідком 22 дослідів, розповів, як це відбувається.

Названо лауреата Нобелівської премії з економіки

Лауреатами премії Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля стали Юджин Фама (Eugene F. Fama), Ларс Петер Хансен (Lars Peter Hansen) і Роберт Шиллер (Robert J. Shiller) Журі відзначило їхні роботи, які стосуються «емпіричного аналізу цін на активи». Дослідження дозволяють прогнозувати біржові котування в довгій перспективі. Пряма трансляція велася на сайті Нобелівського комітету.

Загального призову в армію більше не буде - Янукович

«Я сьогодні зранку підписав указ. Вже більше призову не буде. Там все розписано, як будуть звільнюватися в запас солдати строкової служби, і підуть у цьому році останні, і більше не будемо призивати», - сказав президент, зауваживши, що набір на строкову службу збережеться лише у внутрішніх військах.

У Києві пройшов мітинг, присвячений річниці УПА

Націоналісти від парку Шевченка пройшли маршем Хрещатиком до Михайлівської площі. Учасники Маршу йшли із гаслами на захист національних, соціальних, історичних та громадянських прав українців. Вимоги заходу: повернути звання Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації та проголосити 14 жовтня – День створення УПА – державним святом.