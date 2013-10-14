Для Сирії набула чинності конвенція про заборону хімзброї

Процес приєднання Сирії до конвенції юридично завершився, згідно з процедурою, після закінчення 30 днів після подачі заявки, яка була спрямована 14 вересня, передає РІА Новости.

Сирійський уряд вже почав співпрацю з ООН для знищення своєї хімічної зброї - після того, як міжнародним інспекторам вдалося підтвердити факт її застосування під час сирійського конфлікту.

Протистояння влади й збройної опозиції в Сирії не припиняються з березня 2011 року і забрала життя понад 100 тисяч людей.

На тему: Сирія приєдналася до конвенції ООН про заборону хімзброї

В даний час в Сирії знаходиться передова група спільної місії Організації з заборони хімічної зброї та ООН з 60 осіб. Минулого тижня Рада безпеки ООН схвалила пропозицію генерального секретаря про створення цієї місії, чисельність якої може бути доведена до 100 осіб.

Члени місії повинні будуть забезпечити повне знищення хімічних озброєнь Сирії, проте, як визнають в ООН, цього буде недостатньо для припинення конфлікту в країні. Зараз йде підготовка до проведення в середині листопада у Женеві міжнародної конференції з Сирії за участю представників влади та опозиції.