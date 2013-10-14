Названо лауреата Нобелівської премії з економіки
14:20, 14 жовтня 2013Світ
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Лауреатами премії Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля стали Юджин Фама (Eugene F. Fama), Ларс Петер Хансен (Lars Peter Hansen) і Роберт Шиллер (Robert J. Shiller)
Журі відзначило їхні роботи, які стосуються «емпіричного аналізу цін на активи», повідомляє Lenta.ru. Дослідження дозволяють прогнозувати біржові котування в довгій перспективі. Пряма трансляція велася на сайті Нобелівського комітету.
На тему: Названо лауреата Нобелівської премії миру
Торік премію імені Альфреда Нобеля отримали Елвін Рот і Ллойд Шеплі . Вчені з Гарварду та Каліфорнійського університету присвятили свої дослідження питанню оптимального розподілу ресурсів між споживачами. Зокрема , їх роботи застосовуються для аналізу розподілу учнів з різними здібностями у школах різної престижності.
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