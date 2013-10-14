Названо лауреата Нобелівської премії з економіки

Журі відзначило їхні роботи, які стосуються «емпіричного аналізу цін на активи», повідомляє Lenta.ru. Дослідження дозволяють прогнозувати біржові котування в довгій перспективі. Пряма трансляція велася на сайті Нобелівського комітету.

На тему: Названо лауреата Нобелівської премії миру

Торік премію імені Альфреда Нобеля отримали Елвін Рот і Ллойд Шеплі . Вчені з Гарварду та Каліфорнійського університету присвятили свої дослідження питанню оптимального розподілу ресурсів між споживачами. Зокрема , їх роботи застосовуються для аналізу розподілу учнів з різними здібностями у школах різної престижності.