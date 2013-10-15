Міліція спростовує, що штурмувала квартиру, в якій вивісили червоні прапори

У столичній міліції спростовує інформацію окремих ЗМІ про штурм працівниками силових відомств однієї із квартир на вулиці Богдана Хмельницького, з якої було вивішено червоні прапори під час вчорашнього маршу прихильників “Свободи” з нагоди свята Покрови та 71-ї річниці створення Української повстанської армії.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у місті Києві.

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“Ніякого штурму не було. Побачивши провокацію, ми скерували до під'їзду будинку чотирьох представників міліції, щоб унеможливити спроби увірватися з метою розправи до приміщення прихильників “Свободи”, якби це їм забажалось”, - зазначили у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 жовтня, ВО “Свобода” організувало марш своїх прихильників, присвячений святу Покрови та 71-й річниці УПА.

Коли багатотисячна колона прихильників партії йшла вулицею Богдана Хмельницького до Хрещатика, якась людина із квартири в одному житлових будинків почала розмахувати прапорами КПУ. У відповідь «свободівці» почали вигукувати: “Ганьба!”.