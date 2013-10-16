Формальних підстав для помилування Тимошенко немає - академік АПН
Формальних підстав для помилування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко на даний момент не існує, вважає академік Академії правових наук України Олександр Бандурка
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Харкові, кажучи про можливість відправлення Тимошенко на лікування за кордон.
«Якщо керуватися формальними ознаками закону, підстав для помилування засудженої Юлії Тимошенко я як юрист не бачу», - сказав Бандурка.
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Як один з варіантів вирішення питання Тимошенко академік назвав практику «відбування покарання з відстроченням». «У світовій юридичній практиці є таке поняття як відбування покарання з відстроченням. Якщо буде прийнято відповідний закон в Україні, то Президент має його виконувати», – пояснив Бандурка.
При цьому він підкреслив, що якщо буде прийнято відповідний закон, а Тимошенко після лікування не повернеться до України для відбування покарання, то це формально розцінюватиметься як втеча.