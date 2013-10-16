Експерти: Продовження місії ЄП свідчить про компроміс у справі Тимошенко

На думку керівника київського Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, продовження місії Кокса-Кваснєвського є очікуваним рішенням і пов'язане воно, передусім, з необхідністю вирішення проблеми Тимошенко, пише РІА Новости.

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"Це абсолютно закономірне рішення, яке, по суті, є свідченням того, що сторони близькі до того, щоб досягти компромісу в цьому питанні", - сказав Фесенко.

За його словами, перенесення терміну фінального звіту місії на місяць також свідчить про те, що крайньою датою у вирішенні цього питання стане 18 листопада. У цей день, як очікується, відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому може бути прийняте рішення про долю асоціації з Україною.

У свою чергу директор українського Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що продовження місії ЄП свідчить про те, що вирішення проблеми звільнення екс-прем'єра знайдено в контексті її відправки на лікування до Німеччини.

"Це означає, що до 15 жовтня встигли, в принципі, вирішити питання Тимошенко, погодившись на її виїзд на лікування до Німеччини, але технічно, з точки зору правозастосування, законодавчого забезпечення виїзду та умов перебування її на лікуванні, з точки зору зобов'язань країни, яка приймає в'язня на лікування, це питання ще не опрацьоване", - сказав політолог.

На думку експерта, тепер слово за українським парламентом, який до 15 листопада повинен прийняти закон про можливість виїзду ув'язнених на лікування за кордон, який після цього має підписати президент країни Віктор Янукович.

Лідери політичних фракцій Європарламенту ухвалили в понеділок рішення продовжити до середини листопада роботу моніторингової місії в Україні, яку здійснюють екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський та екс-глава Європарламенту Пет Кокс. Таким чином, членам моніторингової місії ЄП за кілька днів до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі належить висловити свою думку про готовність Києва до підписання угоди про асоціацію України з ЄС.