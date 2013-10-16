Посли США та ЄС провели в лікарні тригодинну зустріч з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, посли залишили медичний заклад близько 15.20.

Пайєтт і Томбінський підійшли до журналістів та коротко прокоментували свій візит.

За словами Томбінського, з Тимошенко вони обговорили низку політичних питань, питання роботи місії Кокса-Кваснєвського, питання підписання Угоди про асоціацію з ЄС та питання “ситуації, у якій вона сьогодні знаходиться”.

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Томбінський зауважив, що посли побачили Тимошенко “у ментальній добрій формі, зважаючи на обставини, в яких вона сьогодні є”.

При цьому посли відмовилися коментувати більш детально результати зустрічі з Тимошенко. “Ми не будемо коментувати суть нашої розмови з пані Тимошенко. Нам треба про це доповісти нашому політичному керівництву”, - наголосив Томбінський.

На запитання журналістів, чи буде вважатися виконаною вимога Євросоюзу щодо вибіркового правосуддя, якщо Тимошенко буде направлена на лікування у тому ж статусі, в якому вона перебуває зараз, Томбінський відповів: “Я сказав: ми не будемо відповідати на спекуляції. Не будемо спекулювати”.