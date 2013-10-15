До Тимошенко завтра в лікарню приїдуть Томбінський і Пайєтт

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина».

Посли ЄС та США прибудуть до медзакладу, у стаціонарі якого перебуває Тимошенко, близько 11:30.

Про тривалість зустрічі не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 жовтня, 4-годинну зустріч у ЦКЛ «Укрзалізниці» з Тимошенко провели голова політради ВО «Батьківщина», керівник парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та керівник Центрального штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов.