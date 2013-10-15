До Тимошенко завтра в лікарню приїдуть Томбінський і Пайєтт
21:56, 15 жовтня 2013Політика
851 0
До центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко завтра, 16 жовтня, прибудуть голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський і посол США Джеффрі Пайєтт.
Посли ЄС та США завтра зустрінуться з Тимошенко / Фото : Обозреватель
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина».
Посли ЄС та США прибудуть до медзакладу, у стаціонарі якого перебуває Тимошенко, близько 11:30.
Про тривалість зустрічі не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 жовтня, 4-годинну зустріч у ЦКЛ «Укрзалізниці» з Тимошенко провели голова політради ВО «Батьківщина», керівник парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та керівник Центрального штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter