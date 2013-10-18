Янукович увів міністра юстиції до складу РНБО
15:14, 18 жовтня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович ввів міністра юстиції України Олену Лукаш до складу Ради національної безпеки і оборони України.
Олена Лукаш стала членом РНБО
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Цим же указом Президент вивів зі складу РНБО Олександра Лавриновича, якого Олена Лукаш замінила на посаді міністра юстиції.
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