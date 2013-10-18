Янукович увів міністра юстиції до складу РНБО

Президент України Віктор Янукович ввів міністра юстиції України Олену Лукаш до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Цим же указом Президент вивів зі складу РНБО Олександра Лавриновича, якого Олена Лукаш замінила на посаді міністра юстиції.

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