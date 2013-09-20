ВРЮ продовжує перевірку діяльності суддів Тимошенко і Луценка - Лавринович
03:26, 20 вересня 2013Політика
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Вища рада юстиції продовжує перевірку за зверненням про порушення закону суддями Родіоном Кірєєвим і Сергієм Вовком, які вели справи екс-прем'єра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Лавринович про Кірєєва і Вовка: їх порушення на тлі переважної більшості, що попадає у Вищу раду юстиції, виглядають дуже мізерними
Про це в ефірі 5 каналу заявив голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович.
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"Процедура перевірки звернень, які надходять до Вищої ради юстиції, є досить непроста і враховує всі нюанси. Я вас хочу запевнити, що там, де приймають рішення про покарання судді, там вже все досконально вивчено", - сказав він.
При цьому Лавринович додав, що є деякі проблеми з визначенням покарання для судді, на якого поскаржилися.
Щодо скарг на суддів Кірєєва і Вовка Лавринович сказав, що "їх порушення на тлі переважної більшості, що попадає у Вищу раду юстиції, виглядають дуже мізерними".
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