ВРЮ продовжує перевірку діяльності суддів Тимошенко і Луценка - Лавринович

Про це в ефірі 5 каналу заявив голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович.

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"Процедура перевірки звернень, які надходять до Вищої ради юстиції, є досить непроста і враховує всі нюанси. Я вас хочу запевнити, що там, де приймають рішення про покарання судді, там вже все досконально вивчено", - сказав він.

При цьому Лавринович додав, що є деякі проблеми з визначенням покарання для судді, на якого поскаржилися.

Щодо скарг на суддів Кірєєва і Вовка Лавринович сказав, що "їх порушення на тлі переважної більшості, що попадає у Вищу раду юстиції, виглядають дуже мізерними".