Депутат: Помилування Тимошенко - абсурд

Про це вона заявила під час ефіру програми "Шустер LIVE".

"Опозиція обговорює абсурдний варіант - той, який неможливий в принципі. Той, хто має хоч якусь юридичну освіту, прекрасно це розуміє", - сказала вона, пише "Обозреватель".

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Нардеп вважає, що помилування можливо лише тоді, коли той, хто сидить у в'язниці, сам просить його.

"Скажіть, будь ласка, чув хтось, або хоча б у фейкових якихось газетах читав хтось, що Тимошенко визнала свою провину і просить про помилування. Цього немає. Тобто немає необхідної умови", - сказала Бондаренко.

Нагадаємо, раніше місія Європарламенту у складі Кокса та Кваснєвського написала листа на ім'я Януковича, в якому йдеться про варіант "часткового помилування" Тимошенко.

Сама Юлія Тимошенко готова прийняти пропозицію місії Кокса - Кваснєвського щодо виїзду на лікування до Німеччини, але вважає неприйнятним "відстрочку покарання" як шлях реалізації цієї пропозиції.