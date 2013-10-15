ЄС пропонує Януковичу «частково помилувати» Тимошенко - Квасневський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник спеціальної Моніторингової місії Європарламенту екс-президент Польщі Олександр Квасневський в коментарі журналістам.

«Ми говоримо про так зване часткове помилування і це наша пропозиція, яку ми написали в листі, направленому Президенту України. Ми про це говоритимемо. Здається, це найреалістичніший підхід і терміни дозволяють це виконати. Часу вже не багато. Залишилося 42 дні до Вільнюського саміту», - сказав Квасневський.

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Відповідаючи на питання, що перебчає варіант часткового помилування і якими правами Тимошенко володітиме у разі його застосування при лікуванні в Німеччині, Квасневський сказав: «Якщо буде змінено строк із 7 років на 2 роки, які вона вже перебуває в ув'язненні, то, звичайно, вона залишиться громадянином України, який перебуває на лікуванні в Німеччині».