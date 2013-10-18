ЄС закликає підготувати закон для звільнення Тимошенко

Українська опозиція повинна відкинути "старі образи" та підготувати законопроект, що дозволить звільнити екс-главу українського уряду Юлію Тимошенко, котрий вчора пообіцяв підписати Президент України Віктор Янукович.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Маємо прекрасного посла Яна Томбінського, котрий тепер повинен в першу чергу переконати представників опозиції, що не має сенсу ображатися на те, що було, і якщо є можливість, то готуємо такий проект", - сказав він.

Депутат, котрий представляє в Європарламенті Польщу, назвав "гіршим" варіантом, якщо опозиція розраховує на помилування Тимошенко чи скасування її вироку.

Він зазначив, що у травні цього року обговорював з Януковичем можливість помилування Тимошенко, і Президент України відзначив, що сама Тимошенко повинна його про це попросити, а вона, як відомо, не хоче так вчиняти.

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Протасевич закликав Тимошенко та її соратників погодитися на компромісний варіант, навіть якщо він не дуже їх влаштовуватиме, зауваживши, що на кону стоїть європейська інтеграція України.

"Треба використати цю можливість, бо у грі є щось значно більше, ніж навіть стан самого колишнього прем'єра, що, звичайно, важлива", - сказав віце-президент ЄП.

Він висловив впевненість, що Верховна Рада України зможе дуже швидко ухвалити відповідний законопроект, що підтверджує недавня практика схвалення інших необхідних для євроінтеграції законів.

За словами Протасевича, він вірить, що Україна та Євросоюз зможуть підписати Угоду про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у листопаді цього року.

"Це історичний шанс, котрий не можемо втратити. Думаю, що це усвідомлюють, як українці, так і західноєвропейські політики", - сказав він

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2013 року захисник Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву ув’язненої екс-прем’єра, в якій вона відзначила, що готова виїхати на лікування за кордон. Він також повідомив, що представники Європарламенту Олександр Квасневський і Пет Кокс направили від свого імені заяву Президенту України про помилування Тимошенко.

17 жовтня Янукович пообіцяв підписати закон, який дозволить виїзд Тимошенко за кордон на лікування.

Янукович сказав, що поки у Верховній Раді не прийнято потрібний закон, і поки немає закону, який би дозволив виїхати Тимошенко за кордон.

Він додав, що саму процедуру виїзду за кордон Тимошенко вже визначить суд.

Янукович заявив, що в тому, що закон не було розглянуто і підписано, «винна тільки опозиція, яка не захотіла тоді його розглядати».