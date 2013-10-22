Кокс і Кваснєвський зустрілися з Тимошенко
Керівники Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс та Александр Кваснєвський у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові провели зустріч із екс-прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, близько 19.20 кортеж автомобілів з керівниками моніторингової місії виїхав з території медичного закладу.
Кокс і Квасневський, пробувши на території ЦКЛ «Укрзалізниці» близько двох годин, не прокоментували журналістам підсумки переговорів.
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Прихильники Тимошенко, які постійно чергують перед лікарнею, проводили кортеж вигуками «Юлі - волю!».
Як повідомляв УНІАН, Моніторингова місія Європарламенту в Україні на чолі з Кваснєвським і Коксом перебуватиме в Україні зі своїм 23-м робочим візитом протягом 21-22 жовтня. Місія відвідає Київ і Харків і проведе переговори «зі своїми основними співрозмовниками».
Кокс та Кваснєвський продовжать аналізувати досягнення необхідних умов для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
15 жовтня мандат наглядової місії Європарламенту Кокса-Кваснєвського був подовжений до середини листопада. Місія Європарламенту почала роботу в Україні з червня 2012 року.