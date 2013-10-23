Україна та ЄС узгодили текст угоди про єдиний авіапростір

Україна і Європейський Союз під час 8-го раунду переговорів у Брюсселі 21-22 жовтня узгодили текст угоди про єдиний авіаційний простір і домовилися про подальшу співпрацю з метою підготовки документа до підписання.

Про це повідомляється на сайті МЗС України з посиланням на Представництво України при ЄС і Європейському співтоваристві з атомної енергії.

«Створення спільного авіаційного простору є одним із ключових елементів реалізації майбутньої Угоди про асоціацію між Україною і ЄС у сфері транспорту», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України розраховує підписати декларацію про єдиний авіаційний простір з Європейським Союзом до кінця 2013 року.

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Переговори з укладення угоди між Україною і ЄС про спільний авіаційний простір почалися в грудні 2007 року. Відповідно до Плану першочергових заходів щодо інтеграції України в ЄС на 2013 рік ці переговори мають завершитися впродовж 2013 року.

Мета укладення угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловій співпраці.