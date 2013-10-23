У ПР заявляють, що затримання Маркова не пов'язане з політикою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не є затримання Маркова наслідком того, що він негативно висловився про Президента України Віктора Януковича і голову Верховної Ради Володимира Рибака, Єфремов заявив: «У нас якась хибна практика виходить – тільки-но будь-яку людину, яка претендує на звання політика, затримують правоохоронні органи, то відразу це починає обростати якимись колами, що він такий борець, що він щось проти когось говорив».

Єфремов наголосив, що дії правоохоронних органів показують, що «ані статус партійний, ані політична приналежність, ані навіть приналежність до якихось державних структур не виключають того, що людина може бути притягнута до відповідальності».

Єфремов вважає, що в цій ситуації «необхідно працювати з адвокатами, з юристами, а не апелювати до політичної складової».

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За його словами, «цієї ж помилки припускаються і юристи Тимошенко, які не працюють по лінії юридичній, а постійно намагаються всі питання перевести в політичну площину».

Як повідомляв УНІАН, Марков був затриманий 22 жовтня під час допиту в Одеському обласному управлінні внутрішніх справ.

За даними Управління зв'язків із громадськістю МВС України, йому інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. У міліції нагадали, що йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації проходили пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ. Маркова підозрюють в організації побиття учасників цієї акції, а також безпосередньо в самому побитті пікетників.

Сьогодні вночі Маркова відправили до Києва, де Печерський райсуд має обрати йому запобіжний захід.

Довідка УНІАН. 12 вересня 2013 року Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію народного депутата Маркова. Суд вважає доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі № 133 в Одесі, де переможцем був визнаний Марков. Авторами позову до ЦВК є троє людей, зокрема екс-депутат Юрій Кармазін.

17 вересня голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що Марков вийшов зі складу фракції Партії регіонів.

20 вересня Рибак офіційно оголосив рішення ВАСУ про припинення повноважень депутата Маркова і запевнив, що це рішення суду буде виконано. Згодом він заявив, що з 20 вересня зарплата Маркову не нараховується, а його картка для голосування заблокована.