Лідери ЄС обговорять підготовку до Вільнюського саміту

Як передає кореспондент УНІАН, Литва як головуюча в ЄС має доповідати про підготовку до Вільнюського саміту зранку 25 жовтня. Завтрашнє засідання розпочнеться об 11-й годині за Києвом.

Напередодні у Страсбурзі Європейський парламент дав мандат Єврокомісії на підписання Угоди про асоціацію з Україною та створення зони вільної торгівлі за умови виконання Києвом усіх необхідних вимог.

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Серед інших тем дводенної зустрічі - завершення створення єдиного цифрового ринку в ЄС. "Дискусія зробить значний внесок у зростання і створення нових робочих місць в наших країнах і буде важливою для Європи, аби вона знову стала глобальним лідером в цих (цифрових - УНІАН) секторах", - заявив напередодні президент Європейської ради Герман Ван Ромпей.

Лідери країн Євросоюзу також зосередяться на бюджеті ЄС та майбутньому єврозони та шляхах виходу з економічної кризи.

Крім того, лідери 28-ти країн-членів ЄС обговорять нелегальну міграцію до ЄС у світлі нещодавніх трагічних подій в Середземномор'ї, пов'язаних з хвилею неконтрольованої міграції з країн Північної Африки до Європи.