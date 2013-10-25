Президент Литви очікує, що Євросоюз підпише асоціацію з Україною

"Я очікую підписання в листопаді з Україною Угоди про асоціацію, а з Молдовою і Грузією - парафування таких угод", - сказав вона після прибуття на друге пленарне засідання глав держав і урядів 28 країн ЄС у Брюсселі, повідомляє РІА «Новости».

Лідери країн ЄС обговорять, зокрема, підготовку до майбутнього 28-29 листопада у Вільнюсі саміту "Східного партнерства".

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Позицію Росії щодо наміру України укласти угоду з ЄС озвучив напередодні Президент РФ Володимир Путін. За словами глави Російської держави, підписання Києвом і Брюсселем цієї угоди унеможливить приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Путін наголосив також, що РФ змушена буде вживати заходів щодо захисту свого ринку.