Головне за день: огляд топ-новин

Кандидат у президенти Маргвелашвілі перемагає в першому турі - ЦВК Грузії

Кандидат у президенти Грузії від правлячої коаліції "Грузинська мрія" Георгій Маргвелашвілі перемагає на виборах у першому турі, набравши 62,11% голосів виборців.

Росспоживнагляд звинуватив Україну в недружньому ставленні

Росспоживнагляд, який заборонив з кінця липня ввезення до Росії кондитерських виробів Roshen через претензії до її якості, готовий повторно проінспектувати фабрики тільки після зміни позиції української влади до російських експертів. "За результатами інспекції встановлено, що українська кондитерська продукція виготовляється на основі застарілих нормативів і не відповідає санітарним вимогам Росії за показниками мікробної псування - вмістом дріжджів і цвілевих грибів для ряду груп кондитерських виробів", - відзначило відомство у звіті.

ЗМІ: Спецслужби США припинили прослуховування, коли про це дізнався Обама

Агентство національної безпеки (АНБ) США припинило прослуховувати телефонні розмови канцлера Німеччини Ангели Меркель і інших світових лідерів після внутрішньої перевірки Білого дому влітку, пише в понеділок видання Wall Street

Сьогодні Україна відзначає День визволення від фашистських загарбників

Сьогодні, 28 жовтня, в Україні відзначається свято - День звільнення країни від фашистських загарбників. Дата свята приурочена до річниці закінчення Східно-Карпатської наступальної операції, в ході якої останні німецькі солдати були вигнані з території УРСР 28 жовтня 1944.

На Закарпатті школярі атакували мерію через скасування канікул (фото)

Сьогодні в Ужгороді Закарпатської області близько 2 тисяч школярів та їх батьків закидали мерію яйцями, цукерками і туалетним папером, протестуючи проти скасування осінніх канікул.

Росія не збирається вводити візовий режим з Україною, але думає про закордонні паспорти

"Закордонний паспорт зараз зробити не проблема, абсолютно вірно. Треба зробити так, щоб до моменту, коли цей режим буде вводитися, щоб усі, хто хотів, ці паспорти отримав. А візи нам не потрібні. Я вважаю, це буде колосальною помилкою. Російська Федерація візи вводити не має наміру", - зазначив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

У Києві побито температурний рекорд позаминулого століття

Сьогодні в Києві тепла і ясна погода побила температурний рекорд, зафіксований 28 жовтня 1895. Тоді стовпчик термометра піднявся до позначки 19,6 градусів, а сьогодні він перевищив цю позначку.

МВФ рекомендує відкласти зниження ставок ПДВ і податку на прибуток

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні відкласти впровадження норм Податкового кодексу, які передбачають зниження з 1 січня 2014 року ставок податку на додану вартість до 17% з 20% і податку на прибуток до 16% з 19%.

У 2013 році кількість інтернет-користувачів в Україні склало половину населення

Згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у вересні 2013 року 49.8% дорослого населення України користувалися Інтернетом. Таким чином, зростання числа користувачів продовжується навіть більшими темпами, ніж очікувалося. Темп приросту протягом лютого 2012-жовтні 2013 склав 16%, що, втім, поступається рекордному стрибку у 34% в період з березня 2011 по лютий 2012.

У 2013 році Україна скоротила імпорт і споживання газу, збільшила експорт електроенергії

Україна в січні-вересні 2013 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7,2% - до 34,695 млрд кубометрів. Також Україна скоротила імпорт газу в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 19,8% - до 19,712 млрд куб. м. За цей же період Україна скоротила імпорт нафти в 4 рази - до 320,2 тис. тонн порівняно з 1 млн 275,7 тис. тонн за аналогічний період 2012 року.

Україна відновила імпорт газу через Польщу

Україна з суботи, 26 жовтня відновила імпорт газу через Польщу, припинений з початку поточного місяця через занадто високу ціну цього палива. У суботу та неділю "Нафтогаз України" за контрактом з німецькою RWE Supply & Trading імпортував близько 1,4 і 1,3 млн кубометрів газу, а заявка на сьогодні склала 3,2 млн кубометрів газу.

Жертвами шторму "Святий Іуда" в Північній Європі стали вісім осіб

Чотири людини загинули у Великобританії, два в Німеччині, одна людина в Нідерландах і один у Франції. Більше половини з них стали жертвами дерев, що впали. Шторм за силою був порівнянний з ураганом. Пориви вітру на британському острові Уайт у протоці Ла-Манш досягали 160 км/год.