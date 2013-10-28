Росія не збирається вводити візовий режим з Україною, але думає про закордонні паспорти

Як повідомляє РІА Новини, про це він сказав, відповідаючи на запитання студента Донського державного технічного університету про плани щодо введення візового режиму.

При цьому, за словами Лаврова, під час поїздок між двома країнами мають використовуватися закордонні паспорти.

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"Закордонний паспорт зараз зробити не проблема, абсолютно вірно. Треба зробити так, щоб до моменту, коли цей режим буде вводитися, щоб усі, хто хотів, ці паспорти отримав. А візи нам не потрібні. Я вважаю, це буде колосальною помилкою. Російська Федерація візи вводити не передбачає" , - зазначив Лавров.