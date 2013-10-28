Кандидат у президенти Маргвелашвілі перемагає в першому турі - ЦВК Грузії

Маргвелашвілі набрав більше половини голосів громадян, які прийшли на виборчі дільниці, свідчать дані сайту ЦВК країни після обробки протоколів з 81% дільниць.

Як повідомляє РІА Новости, згідно з Виборчим кодексом країни, переможцем на виборах у першому турі має стати той кандидат, який набере 50% плюс один голос від кількості тих, хто брав участь у голосуванні. За попередніми даними сайту, за Маргвелашвілі проголосували 829 454 особи, тобто більше половини від загальної кількості виборців, що з’явилися на дільницях. Це означає, що якими б не були результати на ще непідрахованих ділянках, він залишається переможцем.

Загальна кількість виборців у Грузії становить 3 537 719 осіб, явка склала 46,6 %, або 1 648 662 людини. Всього було відкрито 3 тисячі 741 дільниця.