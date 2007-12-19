Блок Литвина заробив подяку від Яценюка

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначає, що мова не може йти про консенсус у ВР, якщо політичні сили обманюють один одного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні парламенту, коментуючи голосування за рішення про наступне засідання парламенту після того, як ЦВК прийме рішення про реєстрацію кандидатів у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ. (У голосуванні за це рішення взяли участь два депутати з Партії регіонів, фракція КПУ у повному складі не голосувала - УНІАН) .

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на Погоджувальній раді «всі достойні високоповажні люди – народні депутати» взяли на себе політичні зобов’язання «під мікрофон і під стенограму» щодо голосування з даного питання. Але в той же час деякі фракції не виконали цього зобов’язання.

Він вважає, що не може бути довіри один до одного в даній ситуації.

«Про які політичні домовленості може йти мова, коли ми одностайно сказали «так», а прийшли в зал” і обманули один одного, зазначив А.ЯЦЕНЮК і додав, що в такій ситуації не можна досягнути консенсусу..

Він подякував народним депутатам з фракції Блоку Литвина, зазначивши, що «було сказано слово і воно було виконано». «Якщо ми так далі будемо працювати, то це в нас буде запорукою успіху», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.