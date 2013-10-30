Росія закликає ЄС не ставити країни СНД перед вибором

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін.

"Вважаємо за важливе знайти таку форму взаємодії з Європейським Союзом, яка не ставила б країни СНД перед штучним і, часто, помилковим вибором - або з ЄС, або з Росією. Наше спільне сусідство має бути простором чесної взаємовигідної співпраці без розділових ліній, а не майданчиком для геополітичної гри навколо т.з. "фокусних держав", - говориться в опублікованих на сайті МЗС РФ тезах виступу Карасіна на міжнародній конференції "20 років Раді федерації Федеральних зборів Російської Федерації: міжпарламентський вектор взаємодії держав-учасниць СНД".

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Заступник міністра зазначив, що в Росії уважно спостерігають за розвитком програми Євросоюзу "Східне партнерство", націленої на зближення ЄС з Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Молдовою, Білоруссю і Україною.

Карасін також повідомив, що 18 листопада в Раді федерації відбудеться круглий стіл на тему "Геополітичні проекти Європейського Союзу на просторі СНД: шляхи реалізації та можливі наслідки".