Мартинюк стверджує, що документів про створення коаліції у парламенті немає

У Верховній Раді України оголошено перерву до 12.52.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим член Тимчасової президії Верховної Ради Адам МАРТИНЮК, який головує на сьогоднішньому ранковому засіданні ВР, стверджував, що у парламенті документів про створення коаліції немає.

Водночас член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що підписи зібрані, і зараз «із Секретаріату ВР МАРТИНЮКУ занесуть ці документи».

У свою чергу лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що зараз триває перевірка підписів народних депутаті під коаліційною угодою.

Як повідомляв УНІАН, представник фракції «Наша Україна» Михайло ПОЖИВАНОВ заявив, що зібрано 240 підписів під угодою про створення парламентської коаліції.