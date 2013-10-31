Суд залишив Маркова під вартою до 20 грудня

Апеляційний суд міста Києва до 20 грудня залишив під вартою колишнього народного депутата України Ігоря Маркова.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Олександр Казарновський повідомив журналістам, що таким чином суд відмовив у задоволенні відповідної скарги сторони захисту Маркова.

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Відповідаючи на запитання про стан здоров'я екс-депутата, який утримується у столичному СІЗО, але був доставлений сьогодні на судове засідання, адвокат зазначив, що самопочуття його підзахисного погане, оскільки він вже десяту добу голодує на знак протесту проти свого затримання.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Верховної Ради Маркова.

Таким чином суд визнав доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова.

Крім того, пізніше стало відомо, що Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ.

22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці.