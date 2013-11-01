У ВР зареєстрували ще один законопроект про лікування засуджених

Як повідомляється на сайті ВР, зокрема, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації законодавства про попереднє ув'язнення та забезпечення конституційних прав і свобод осіб, взятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі, а також засуджених, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я за межами установ виконання покарань) (реєстраційний номер 3526) зареєстрований у парламенті сьогодні, 1 листопада.

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Даним законопроектом передбачено внести зміни до Кримінально-виконавчому кодексу України. Пропонується Кодекс доповнити новою статтею 1161 “Лікування засуджених до позбавлення волі за межами установ виконання покарань”.

Статтею передбачено, що особи, які засуджені до позбавлені волі, мають право на отримання медичної допомоги за межами установ виконання покарань у державних та комунальних закладах охорони здоров'я на безоплатній основі або у приватних закладах охорони здоров'я на платній основі, у тому числі за кордоном. Цією статтею передбачено, що особам, засудженим до позбавлення волі, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я за межами установ виконання покарань дозволяється: носити одяг, прийнятий у цивільному вжитку, мати при собі гроші та цінні речі; без обмеження листуватися, одержувати грошові перекази, посилки (передачі) і бандеролі, витрачати гроші, без обмеження у часі та кількості мати побачення з родичами та іншими особами; без обмеження у часі та кількості здійснювати у присутності працівника установи виконання покарань телефонні дзвінки з компенсацією їх вартості за рахунок власних коштів; користуватися правом вільного пересування по території, межі якої визначаються начальником виправної колонії за погодженням з керівником закладу охорони здоров'я; мати побачення із захисниками у кількості та тривалістю, визначеною чинним законодавством України, у тому числі у місці проведення лікування засудженого.

Відповідно до законопроекту, не дозволяється облаштування засобами фото- та відеофіксації місць перебування осіб, засуджених до позбавлення волі, в закладах охорони здоров'я за межами установ виконання покарань, у тому числі, але не виключно, лікарняних палат, маніпуляційних та інших приміщень закладу охорони здоров'я, за виключенням коридорів загального користування, сходових маршів та вестибюлів.

В законопроекті передбачено, що лікування осіб, засуджених до позбавлення волі, в лікувальних закладах за кордоном проводиться із забезпеченням дотримання режиму тримання ув'язнених, визначеного цим Кодексом, що підтверджується гарантійним письмовим зобов'язанням Уряду іноземної держави. Режим тримання осіб, засуджених до позбавлення волі, забезпечується силами приймаючої іноземними держави, за згодою останньої, або відповідними компетентними органами України.

Відправлення особи, засудженої до позбавлення волі, для проходження лікування у закладі охорони здоров'я за кордоном здійснюється у місячний строк з моменту отримання Україною гарантійного письмового зобов'язання уряду іноземної держави та надання засудженим або уповноваженою ним особою документів, що підтверджують повну вартість лікування, а також витрат на забезпечення дотримання режиму тримання ув'язнених.

Крім того, даним законопроектом передбачається внести зміни до Закону України "Про попереднє ув'язнення". Відповідно до них, без спеціального дозволу відвідувати установи для попереднього ув'язнення та осіб, взятих під варту, які у них перебувають, або до яких застосовано тимчасовий і екстрадиційний арешт, для здійснення контролю мають право:

Президент України; прем'єр-міністр України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або спеціально уповноважені ним представники; голова, заступники голови та члени Комісії при Президентові України у питаннях помилування; міністр юстиції України; члени Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевих державних адміністрацій, на території яких вони розташовані; народні депутати України; депутати ВР АРК, місцевих рад, уповноважені на те відповідно Верховною Радою Криму чи відповідною місцевою радою - на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; генеральний прокурор України, а також уповноважені ним прокурори і прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства в місцях попереднього ув'язнення на відповідній території; голова, заступник голови та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, взятих під варту, під час тримання їх в установах для попереднього ув'язнення; сільський, селищний, міський голова - на території відповідної місцевої ради.

Представники засобів масової інформації та інші особи можуть відвідувати установи для попереднього ув'язнення за спеціальним дозволом адміністрації цих установ або органів управління зазначеними установами.

Особи, які заходять на територію установи або виходять з неї, підлягають огляду у порядку, визначеному нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.

Також законопроектом передбачено, що особи, хворі на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД чи інші вірусні та соціально небезпечні захворювання, з моменту їх виявлення негайно розміщуються окремо, ізольовано від інших осіб, які перебувають під вартою. Хворим невідкладно надається лікування відповідно до вимог, передбачених законодавством.