Яценюк заявив, що опозиція готова підтримати законопроект Лабунської про лікування ув'язнених

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер фракції “Батьківщина Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що “у тому випадку, якщо законопроект Лабунської буде проголосований у Верховній Раді України. Перше: ми, як українська опозиція, підтримаємо цей законопроект, і друге — за таких обставин ми не будемо наполягати на розгляді законопроекту, який внесений трьома опозиційними фракціями”.

Яценюк повідомив, що фракція “Батьківщина” провела консультації з фракціями “УДАР” та “Свобода” щодо підтримки законопроекту.

“І це є спільна позиція трьох опозиційних фракцій”, — сказав Яценюк.

Він нагадав, що місія Європарламенту Пета Кокса й Олександра Квасневського визначила, що законопроект Лабунської є найкращою основою для вирішення питання щодо звільнення Тимошенко, й саме тому опозиція підтримає цей законопроект.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Представництво Європейського Союзу в Україні поінформувало, що Місія Європарламенту Кокса-Квасневського вважає, що необхідний консенсус щодо лікування засуджених осіб за кордоном необхідно шукати на базі законопроекту народного депутата Лабунської.

Довідка УНІАН. 22 жовтня у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону «Про внесення змін у статтю 84 Кримінального кодексу України щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі» (реєстраційний номер 3461), внесений народним депутатом Лабунською (позафракційна). Законопроектом передбачено доповнити ст. 84 Кримінального кодексу України новими положеннями.

Пропонується, що «в разі неможливості отримання належного лікування і медичної допомоги в пенітенціарних закладах і установах охорони здоров'я України, особи, засуджені до позбавлення волі, мають право на лікування за кордоном».

Відповідно до законопроекту, рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, приймає суд, за умови, що така особа впродовж не менш як 365 днів безперервно проходила стаціонарне лікування в установі (установах) охорони здоров'я України за межами пенітенціарних закладів і таке лікування не призвело до повного одужання такої особи.

Законопроектом передбачено, що підставами для рішення суду про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі є довідка установи охорони здоров’я України за межами пенітенціарної служби, в якій особа, засуджена до позбавлення волі, проходила стаціонарне лікування безперервно впродовж не менше 365 днів, про період перебування такої особи на стаціонарному лікуванні та письмова заява установи охорони здоров'я (клініки, госпіталю тощо) іноземної держави про згоду прийняти таку особу на лікування.

Пропонується, що, приймаючи рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, суд зобов'язаний одночасно прийняти рішення про звільнення такої особи від покарання за хворобою.