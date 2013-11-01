ЄС хоче змінити назву Угоди про асоціацію з Україною

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

За його словами, пропозиція сторони ЄС пов'язана з бажанням відобразити у назві посилання на Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом) як одну зі сторін договору з метою приведення назви у відповідність до преамбули та статті 482 проекту Угоди, пише ZN.UA.

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На сьогодні повна назва Угоди має такий вигляд: "Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку".

Наразі, за словами Перебийноса, сторони завершують процес підготовки автентичних текстів проекту Угоди 24 мовами, в т.ч. українською, до підписання. Про переклад Угоди про асоціацію на українську мову, речник МЗС підкреслив, що схвалення проекту Угоди урядом України та Європейською Комісією не перешкоджає внесенню лінгвістичних і технічних правок до її тексту.