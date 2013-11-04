У парламенті зареєстровано законопроект про заборону комуністичної ідеології

Сьогодні, 4 листопада, Представники ВО "Свобода" зареєстрували в Раді проект Закону про заборону комуністичної ідеології в Україні, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України, повідомляє Комсомольська Правда.

Авторами документа значаться депутати Андрій Мохник та Олег Тягнибок, проте самого тексту законопроекту у відкритому доступі ще немає.

Перед голосуванням проект мають розглянути Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Комітет з питань правової політики, Комітет з питань свободи слова та інформації, Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та деякі інші.

Нагадаємо, ідею про заборону "червоних" вкотре порушили минулого місяця. Тоді політики - Юрій Кармазін, народний депутат Едуард Гурвіц і лідер "Братства" Дмитро Корчинський запропонували на референдумі поставити питання про заборону ідеології комуністів.

Серед причин, через які треба забороняти Компартію, ініціатори виділяють те, що за часів радянської влади в Україні знищували церкви, безліч людей постраждали через Голодомор або були несправедливо репресовані перед і після війни.

Зазначимо, за результатами останніх виборів, КПУ підтримують майже три мільйони жителів країни. У 2002 році таких людей було більше п'яти мільйонів.