У парламенті зареєстровано законопроект про заборону комуністичної ідеології
Перед голосуванням проект мають розглянути кілька комітетів, серед яких Комітет з питань правової політики, Комітет з питань свободи слова та інформації, Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та інші.
Сьогодні, 4 листопада, Представники ВО "Свобода" зареєстрували в Раді проект Закону про заборону комуністичної ідеології в Україні, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України, повідомляє Комсомольська Правда.
Авторами документа значаться депутати Андрій Мохник та Олег Тягнибок, проте самого тексту законопроекту у відкритому доступі ще немає.
Перед голосуванням проект мають розглянути Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Комітет з питань правової політики, Комітет з питань свободи слова та інформації, Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та деякі інші.
Нагадаємо, ідею про заборону "червоних" вкотре порушили минулого місяця. Тоді політики - Юрій Кармазін, народний депутат Едуард Гурвіц і лідер "Братства" Дмитро Корчинський запропонували на референдумі поставити питання про заборону ідеології комуністів.
Серед причин, через які треба забороняти Компартію, ініціатори виділяють те, що за часів радянської влади в Україні знищували церкви, безліч людей постраждали через Голодомор або були несправедливо репресовані перед і після війни.
Зазначимо, за результатами останніх виборів, КПУ підтримують майже три мільйони жителів країни. У 2002 році таких людей було більше п'яти мільйонів.