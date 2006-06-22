Юрій Павленко нагородить молодь за особливі досягнення у розбудові України

15-00 - До Дня молоді відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Одразу після урочистої церемонії відбудеться брифінг Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія Павленка (вул. Грушевського, 12, 1 під’їзд, 7 поверх, Велика зала). Потрібна акредитація. Телефони: 256-75-82, 289-95-05.

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