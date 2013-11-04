Прокуратура отримала докази у справі фальсифікації правок до Податкового кодексу

Народний депутат від партії «УДАР» Оксана Продан надала слідчому прокуратури докази щодо фактів введення в оману народних депутатів та фальсифікації під час підготовки змін до проекту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків» №2054а.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка".

«Я вдруге відвідала слідчого і дала відповіді на усі питання слідства та надала слідству не тільки факти, але й докази правопорушень. Прокуратура має оригінали і протоколу, і стенограми, і порівняльних таблиць, з яких усе видно», - наголосила Продан.

За словами депутата, у розмові зі слідчим вона зазначила, що після розгляду законопроекту на засіданні профільного комітету у варіанті законопроекту, який винесли на голосування наступного дня, з’явилися відхилені на засіданні комітету поправки.

«На засіданні комітету представник секретаріату комітету повідомив, що вони внесли в таблицю ще низку поправок, які пропонуються до відхилення. Таким чином, комітет проголосував за відхилення усіх поправок, яких не було в порівняльній таблиці зранку 23 жовтня, що зафіксовано в стенограмі засідання комітету. А вже 24 жовтня депутатам надали для голосування проект, в якому відхилені комітетом поправки визначені як «враховані», - зазначила Продан.

Народний депутат повідомила, що, згідно з Регламентом Верховної Ради, до другого читання поправки до статей проекту закону вноситися взагалі не могли, бо ці статті не змінювались у першому читанні.

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Також Продан наголосила, що протокол засідання комітету від 23 жовтня підписаний не секретарем комітету, що порушує закон «Про комітети Верховної Ради» та робить протокол нелегітимним, а відповідно не дає права виносити проект на голосування депутатам у другому читанні.

«Підробка протоколу засідання комітету - це злочин, передбачений Кримінальним кодексом. Зрозуміло та доведено доказами, що підробки і фальсифікації мали місце. Тепер питання в тому, чи прокуратура цього разу керуватиметься захистом закону - і чинного, і усіх майбутніх, - чи працюватиме за політичним замовленням», - відзначила Продан.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня опозиція заблокувала трибуну ВР через поправку, яка передбачає, що особи, які мають посвідку на проживання в іншій країні, вважаються такими, що не проживають в Україні.

«У разі, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона вважається такою, що не проживає в Україні», - наголошується у поправці депутата Ігоря Бриченка і в остаточній редакції прийнятого Верховною Радою закону.

Таким чином, лідер "УДАРу" Віталій Кличко фактично позбавляється права брати участь у президентській кампанії 2015 року, оскільки у переліку вимог до кандидата у Президенти є пункт про проживання в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.

Пізніше народний депутат від “Батьківщини” Бриченко заявив, що не має стосунку до поправки до Податкового кодексу, через яку у Верховній Раді виникло протистояння.

Своєю чергою голова ВР Володимир Рибак зазначив, що Бриченко 16 жовтня двома окремими листами вніс 31 поправку до відповідного законопроекту. Цей законопроект, нагадав Рибак, було ухвалено Верховною Радою у першому читанні ще 8 жовтня. “Поправки №36 і №37, які містяться у порівняльній таблиці до другого читання, були запропоновані народним депутатом Бриченком першим листом до ст. 183 Податкового кодексу України. А другим листом - до ст. 70 і ст. 170”, - сказав Рибак.

Він додав, що профільним комітетом при підготовці порівняльної таблиці до другого читання цього законопроекту були враховані пропозиції до ст. 70 і ст. 170, викладені Бриченком в другому листі.

Водночас, за словами Рибака, за розпорядженням голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики підготовка цього законопроекту була доручена групі народних депутатів на чолі із народним депутатом від «УДАРу» Оксаною Продан.

Рибак заявив, що робоча група жодного разу не порушувала питання щодо окремого розгляду цих поправок.

За заявою Продан було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.351 (Створення штучних перешкод у роботі народних депутатів, надання їм завідомо неправдивої інформації) та за ч. 3 ст.358 (Підроблення офіційного документа) Кримінального кодексу України. Розслідування займається столичне управління міліції.