Нардепи відмовляються свідчити у справі фальсифікації поправок до Податкового кодексу

Народні депутати відмовляються співпрацювати зі слідством у рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої фальсифікації при внесенні поправок у проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків».

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, слідчими міліції на допит як свідків телефоном та письмово запрошувались троє депутатів – Ігор Бриченко, Оксана Продан та Юрій Дерев’янко, проте на перший виклик жоден з них не з’явився.

"Згодом Бриченко з’явився до слідчого лише після третього офіційного запрошення, Продан змогла приділити лише 15 хвилин процесу розслідування справи за своєю ж заявою. Дерев’янко досі не з’являється для надання свідчень", - зауважив правоохоронець.

Також він зазначив, що Бриченко, який раніше заявляв про фальшування своєї візи на офіційних документах, відмовився надати зразки власного підпису для подальшого проведення необхідної для встановлення істини експертизи.

Слідство за дозволом суду провело виїмку необхідної документації у Верховній Раді. Слідчі міліції отримали та працюють з оригіналами потрібних для розслідування документів, а саме: з пакетом документації, передбаченим регламентом Верховної Ради, безпосередньо самим проектом Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків» №2054а з додатками, порівняльними таблицями тощо. Офіційні папери досліджуються у рамках кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків (№ 2054А). У законі було підтримано поправку Бриченка, за якою, "у разі, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона (особа) вважається такою, що не проживає в Україні".

У фракції "УДАР" вважають, що це провокація проти її лідера Віталія Кличка, яка може стати перешкодити йому балотуватися у президенти, оскільки в переліку вимог до кандидата є пункт про проживання в Україні впродовж 10 останніх перед днем виборів років.

Пізніше депутат від “Батьківщини” Бриченко заявив, що не має відношення до поправки, через яку у Верховній Раді виникло протистояння.

У свою чергу, голова ВР Володимир Рибак зазначив, що Бриченко 16 жовтня двома окремими листами вніс 31 поправку до відповідного законопроекту. “Поправки №36 і №37, які містяться у порівняльній таблиці до другого читання, були запропоновані народним депутатом Бриченком першим листом до ст. 183 Податкового кодексу України. А другим листом - до ст. 70 і ст. 170”, - сказав Рибак. Він додав, що профільним комітетом при підготовці порівняльної таблиці до другого читання цього законопроекту були враховані пропозиції до ст. 70 і ст. 170, викладені Бриченком в другому листі.

Згодом за заявою народного депутата від «УДАРу» Продан було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 351 (створення штучних перешкод у роботі народних депутатів, надання їм завідомо неправдивої інформації) та за ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційного документа) ККУ.

1 листопада Бриченко дав свідчення у Головному слідчому управлінні МВС щодо фальсифікації поправок до Податкового кодексу.

За даними прес-служби «Батьківщини», Бриченко не заперечує, що є автором 31 поправки до законопроекту, але в день голосування у сесійній залі, отримавши матеріали, у тому числі і порівняльну таблицю, виявив, що йому приписані дві поправки, яких він насправді не подавав. "Тих двох поправок, які нібито стосуються Кличка, я не вносив і на засіданні комітету вони не розглядалися", - сказав Бриченко.