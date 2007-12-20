Регіони зловтішаються: нардепи НУ-НС і БЮТ стануть невиїзними?

Депутат парламентської фракції Партії регіонів Олена Бондаренко в інтерв`ю тижневику «Київський телеграф» заявила, що перевага в два голоси не дозволить коаліції ефективно працювати. За її словами, методика, коли в неуспіху парламентських голосувань звинувачувалися представники фракції Партії регіонів, які нібито намагалися постійно підкуповувати депутатів, використовуватиметься коаліцією і далі, а пошук винних буде поширений на інші об`єкти, повідомляє сайт ПР.

«Спочатку у відсутності результату були винні «підкупи», потім винною виявилася система «Рада», потім, можливо, буде винен купол Верховної Ради, і коаліція піде голосувати до іншої будівлі. Але все це лише відмовки, спосіб прикрити свою нестабільність і нечисленність. Нечисленність коаліції, її методика постійно будь-кого звинувачувати у власних невдачах не дають можливості Верховній Раді нормально працювати», - стверджує Олена Бондаренко.

На її думку, мінімальна перевага коаліції в голосах означає фактичну її відмову від відряджень і лікарняних для всіх депутатів, які в ній є. «Вони, напевно, мають стати залізними людьми, які ніколи не хворіють, і, крім того, невиїзними. Оскільки їм не можна буде виїжджати за кордон навіть за службовим обов`язком, оскільки у такому разі голосів для успішного голосування у коаліції не вистачатиме», - каже народний депутат.