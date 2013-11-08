У ГПУ не змогли пояснити, чому Маркова досі не доставили в СІЗО

18:10, 08 листопада 2013
Політика
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Колишній нардеп сидить у Київському ізоляторі тимчасового утримання.

Маркова досі не перевели в СІЗО / Фото: Cotidianul

У Генеральній прокуратурі не можуть однозначно сказати, чому заарештованого судом колишнього депутата Верховної Ради Ігоря Маркова утримують в Київському ізоляторі тимчасового тримання, а не в Лук'янівському СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві заступник начальника Управління нагляду за додержанням законів при застосуванні примусових заходів ГПУ Василь Кожухар.

“Я не можу точно сказати, які були підстави залишати Маркова в ізоляторі тимчасового тримання. Можу лише припустити, можливо, було рішення суду і з метою безпеки його залишили в ІТТ, яке також є приміщенням для попереднього ув'язнення, а не в СІЗО”, - сказав Кожухар.

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Як повідомляв УНІАН, Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проходили пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова тримали в облозі обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Марков з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на два місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

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