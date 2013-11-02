У родичів арештованого екс-депутата Маркова проводять обшуки

14:45, 02 листопада 2013
Політика
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Обшук здійснюють співробітники Головного слідчого управління МВС України, які прибули з Києва.

Квартири родичів Маркова обшукують

 

У Одесі в квартирах родичів арештованого колишнього народного депутата Ігоря Маркова проводяться обшуки.

Як повідомив УНІАН представник партії «Родіна», лідером якої є Марков, обшук здійснюють у трьох квартирах співробітники Головного слідчого управління МВС України, які прибули з Києва. Міліціонерів охороняють бійці спецпідрозділу МВС «Беркут». Санкцію на проведення обшуків видав Печерський районний суд Києва.

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Як повідомляв УНІАН, Маркову інкримінують організацію і побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці. 31 жовтня Апеляційний суд Києва залишив це рішення без зміни.

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