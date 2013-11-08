Справу про позбавлення ліцензії телеканалу Маркова передали на розгляд до Одеси

Як заявив в ефірі «АТВ» генеральний директор телеканалу Олександр Мізін, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання телеканалу і передав справу за позовом Національної ради з телебачення і радіомовлення до Одеського окружного адміністративного суду.

На оскарження цього судової ухвали сторони у справі мають три доби.

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«Ми вважаємо, що позовні вимоги Нацради безпідставні в повному об`ємі. Телеканал «АТВ» і посадовці телеканалу жодних злочинних і незаконних дій не вчиняли», - сказав Мізін.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня підконтрольний Маркову телеканал «АТВ» (Одеса) заявив про намір Національної ради з телебачення і радіомовлення позбавити телеканал ліцензії. Як повідомив журналістів генеральний директор телеканалу Мізін, це рішення Нацрада прийняла на засіданні 23 жовтня, на яке керівництво телеканалу не запросили.

Нацрада розповсюдила в ЗМІ пояснення начальника відділу правового забезпечення даного відомства Олега Шосталя, який заявив, що компанія «АТВ» порушила ч. 4 ст. 35 закону «Про телебачення і радіомовлення», яка зобов`язує мовників протягом 10 днів з моменту зміни власника подавати заяву на переоформлення ліцензії.

22 жовтня 2013 в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова атакували обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.