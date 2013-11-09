Азаров поцікавився, хто має відповідати за "істерику навколо цієї Юлі"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що сьогодні навколо екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко здійнялася істерика.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку прем'єр висловив у Донецьку на 25-ій обласній конференції Партії регіонів.

Азаров сказав: «У цій ситуації, зараз істерика, яка здійнялася навколо цієї Юлі… А хто за неї має відповідати».

Прем'єр-міністр заявив, що дуже не вдоволений тією інформаційною хвилею, яка зараз захлеснула країну в негативному відображенні дій влади і правлячої партії.

Він нагадав, що нинішні опоненти Партії регіонів п'ять років були при владі, а сьогодні «дорікають нам, що валютні резерви знизилися на 12-14 млрд».

«А чому це сталося? Тому що ми 20 млрд дол. переплатили Росії за газ. А хто відповідає за такий кабальний договір? Чи не вони?», - відзначив Азаров.

Своїм другим аргументом він назвав той факт, що в 2008 році Україна підписала угоду з Міжнародним валютним фондом на отримання майже 15 млрд дол. кредиту.

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«Куди пішли ці гроші? Що за ці кредити було збудовано в країні? Нічого не збудовано», - наголосив Азаров.

Він пояснив, що попри 20 млрд переплати за російський газ Україна змогла повернути 11 млрд дол. кредиту Міжнародному валютному фонду.

Азаров назвав цю суму «зашморгом на шиї» країни.

Проте, за його словами, на сьогодні в Україні ще залишилося 21 млрд дол. валютних резервів.

«То чи мають вони (опоненти) моральне право дорікати нам? Ми забезпечували і забезпечуватимемо валютну стабільність у країні», - сказав прем'єр-міністр країни.