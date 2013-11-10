Азаров: Київ не допустить ворожнечі з Росією

Про це глава уряду заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«Для нас зараз питання врегулювання відносин з Російською Федерацією, торговельно-економічних відносин перш за все, яке зокрема включає і газові питання, є питанням першорядної ваги. Для нас є завданням надзвичайної важливості - зняти всі суперечності, які зараз є у взаємній торгівлі, повернутися до тих добрих відносин, які у нас були, коли ми уклали договір про ЗСТ СНД, коли ми достатньо успішно працювали і співробітничали, повернутися на ті обсяги взаємної торгівлі, які у нас були зовсім нещодавно», - сказав Азаров.

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Він зазначив, що уряд не допустить конфронтації і ворожнечі з Російською Федерацією.

«Ми не просто не хочемо конфронтації, ми її не допустимо цієї конфронтації ніколи, принаймні, поки наш уряд і наш Президент при владі, між Україною і Росією не буде ворожнечі ніколи. Це наше принципове переконання. А що стосується труднощів, то вони завжди були. Вони в сім`ї бувають, а між країнами тим більше», - заявив Азаров.

Нагадаємо, станнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись зашкодити їх зближенню з ЄС. Так, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація працедавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол.

Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС.

Київ розраховує в листопаді в рамках саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі підписати угоду з Євросоюзом про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі .

Радник Президента РФ Володимира Путіна з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв заявив, що Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським союзом, порушить Договір про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, втратить самостійність і перестане бути для Росії повноцінним партнером.