Російського авторитета «Колю Бєса» буде екстрадовано до Росії (фото)

За результатами екстрадиційної перевірки складено висновок про відсутність підстав для відмови у його видачі компетентним органам Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів.

Матеріали екстрадиційної перевірки направлені до Генеральної прокуратури України для прийняття рішення про видачу Миколи Кравченка (екстрадиції) до Російської Федерації.

Як раніше повідомлялося, громадянин Росії Микола Кравченко, який затриманий правоохоронними органами України в Обухівському районі Київщини, був оголошений компетентними органами Російської Федерації у міжнародний розшук і перебуває у базі розшуку Інтерполу за вчинення тяжких злочинів.

Російська Федерація розшукує його за вимагання під погрозою застосувати насильство та за організацію умисного вбивства.