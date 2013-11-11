Тимошенко не вела засідання Кабміну щодо "кіотських грошей" - Кужель

Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат від “Батьківщини” Олександра Кужель, яка “тільки що вийшла від слідчого”.

“Що стосується самого допиту - абсолютно незрозуміло, яку мету переслідували слідчі Генпрокуратури, викликаючи мене сьогодні як свідка у справі про “кіотські гроші”. Мабуть, працівники Генпрокуратури були не обізнані, що я, будучи на той момент головою Держкомпідприємництва, до складу Кабміну не входила, і тому навряд чи змогла б повідомити щось з цього питання”, - написала депутат.

На тему: Кужель викликали на допит у справі Тимошенко

Вона відзначила, що з документів, які їй показали, випливає, що “засідання вела не прем'єр-міністр Тимошенко, а всіх, хто не входив до уряду, перед обговоренням попросили залишити зал”.

“Дуже сподіваюся, що демарш з викликом на допит – це черговий прояв банальної некомпетентності, а не акт залякування «неугодних» і «неслухняних» по той і цей бік кордону”, - написала Кужель.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко, зокрема, висунули обвинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом.

Кужель викликали на допит у цій справі.