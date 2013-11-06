Кужель викликали на допит у справі Тимошенко
Депутата "Батьківщини" Олександру Кужель викликали на допит у справі екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яка стосується Кіотського протоколу і автомобілів "швидкої допомоги".
Про це вона написала на своїй сторінув у Facebook.
Згідно з інформацією, допит має відбутися 11 листопада о 12.00, пише Українська правда.
Нагадаємо, 27 січня 2011 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно Тимошенко, яку звинуватили у перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України "нібито спеціалізованих медичних автомобілів Opel Combo".
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17 грудня 2009 року центр специфікації МОЗ зробив офіційний висновок, що дані автомобілі не відповідають положенням національного стандарту і не пристосовані для транспортування хворих на ношах.
Раніше Тимошенко проходила у справі про автомобілі "швидкої" як свідок.
Окрім того стосовно Тимошенко було відкрито кримінальну справу стосовно коштів, отриманих в рамках Кіотського протоколу.
Згодом епізоди щодо автомобілів Opel Combo і коштів від Кіотського протоколу були об'єднані в одне провадження.
У середині жовтня 2013 року ГПУ задовольнила низку клопотань захисту Тимошенко у цьому кримінальному провадженні, зокрема, про допит свідків.