Кужель викликали на допит у справі Тимошенко

Нагадаємо, 27 січня 2011 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно Тимошенко, яку звинуватили у перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України "нібито спеціалізованих медичних автомобілів Opel Combo".

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17 грудня 2009 року центр специфікації МОЗ зробив офіційний висновок, що дані автомобілі не відповідають положенням національного стандарту і не пристосовані для транспортування хворих на ношах.

Раніше Тимошенко проходила у справі про автомобілі "швидкої" як свідок.

Окрім того стосовно Тимошенко було відкрито кримінальну справу стосовно коштів, отриманих в рамках Кіотського протоколу.

Згодом епізоди щодо автомобілів Opel Combo і коштів від Кіотського протоколу були об'єднані в одне провадження.

У середині жовтня 2013 року ГПУ задовольнила низку клопотань захисту Тимошенко у цьому кримінальному провадженні, зокрема, про допит свідків.