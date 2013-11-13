У посольстві Польщі в Росії заперечують інцидент з фаєрами

У Посольстві Польщі в Москві заперечують факт порушення громадського порядку в дипломатичній місії.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар посольства Гжегож Телесницький.

«Ми не визначили такого факту. І, як я говорив, з охороною у нас на цей час немає інформації, що були якісь проблеми. За нашою інформацією, цього не було», - сказав він.

Раніше сьогодні прес-служба ГУ МВС Росії по Москві повідомила, що посольство Польщі в РФ закидали файєрами. Троє осіб було затримано за порушення громадського порядку.

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Акція в Москві пройшла після того, як 11 листопада у Варшаві польські націоналісти і праві радикали провели "Марш незалежності", під час якого біля воріт Посольства РФ у Польщі було підпалено поліційну будку, а вбік дипмісії летіло каміння, файєри і петарди. До цього демонстранти влаштували в центрі міста бійку, спалили інсталяцію у формі веселки і кілька автомобілів. Варшава оцінила збитки від дій хуліганів у 40 тис. доларів, оцінка збитків майна посольства поки що не завершена.

Президент Польщі Броніслав Коморовський приніс Росії вибачення за "абсолютно скандальні події біля російського посольства".

Коморовський в інтерв'ю польському "Радіо Зет" сказав: "Цього нічим не можна виправдати, за це можна лише вибачитися. Вибачитися слід від імені польського народу, усвідомлюючи, що величезної шкоди завдано іміджу Польщі, - це факт, що вже трапився. Багато хто зацікавлений в тому, щоб використовувати цю подію для створення ворожнечі, для того, щоб виставити Польщу русофобською державою".