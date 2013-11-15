В Україні очікується рекордний урожай - Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook під час спілкування з користувачами мережі.

“І хоча ще не повністю завершені осінньо-польові роботи, нам треба прибрати ще близько 700 тис. га зернових, вже абсолютно очевидно, що ми завершимо цей рік з рекордним за всі роки урожаєм. Він буде більшим за 61 млн тонн”, - написав прем'єр.

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Він відзначив, що такий урожай є великим досягненням аграрного сектору.

Також він відзначив, що поточного року зібрано дуже хороший врожай овочів, фруктів, збільшується поголів'я великої рогатої худоби, і на цій основі реалізується політика стабільних цін, а там, де це можливо, і зниження цін.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії станом на 11 листопада зібрали понад 57 млн тонн зернових, таким чином перевищивши рекорд 2011 року, коли країна одержала найбільший за роки незалежності урожай у розмірі 56,7 млн тонн.

У цілому Міністерство аграрної політики і продовольства очікує, що у 2013 році Україна збере рекордні 60 млн тонн зерна проти 46,2 млн тонн у 2012 році.

Такий урожай зумовлений, у тому числі, і підвищенням врожайності культур.

Нагадаємо, сьогодні Президент Віктор Янукович, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня працівників сільського господарства, відзначив, що Україна не поступається за показниками врожайності країнам Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки.