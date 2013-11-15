Лукаш: Мін’юст зацікавлений у реформуванні арбітражної практики

Про це заявила міністр юстиції Олена Лукаш під час Міжнародної арбітражної конференції, яка пройшла сьогодні у Торгово-промисловій палаті України, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

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За словами Лукаш, оптимізувати арбітражний процес можна за кількома напрямами: здійснення арбітражного розгляду у більш короткі терміни; розвиток досудового спору, медіації та примирення; розробка ефективного механізму застосування забезпечувальних заходів; підвищення ефективності виконання арбітражних рішень.

Як сказала міністр, ці заходи дозволять не лише якісно здійснювати арбітражний розгляд та знижувати витрати сторін, але й будуть сприяти популяризації арбітражу як ефективного засобу вирішення спорів.

Лукаш підкреслила, що для цього вкрай потрібні кваліфіковані фахівці, юристи-практики, вчені в галузі міжнародного комерційного арбітражу.

«Ми відчуваємо потребу у фахівцях високого рівня, здатних належним чином відстоювати інтереси України у міжнародних арбітражах», - підсумувала міністр юстиції.