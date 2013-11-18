Янукович та президент Азербайджану обмінялися орденами

Як повідомили УНІАН у прес-служби глави держави, Президент України нагородив Президента Азербайджанської Республіки орденом Свободи.

Президент Азербайджанської Республіки нагородив Президента України орденом «Гейдара Алієва» - найвищою державною нагородою Азербайджану.

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Також у присутності президентів підписано ряд двосторонніх документів.

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в сфері захисту і карантину рослин покликана сприяти розвитку взаємовигідного співробітництва сторін у сфері карантину та захисту рослин, забезпеченню координації державних фітосанітарних заходів, наданню взаємної допомоги у цій сфері, а також обміну правилами і положеннями, що регулюють на території Сторін відповідні карантинні заходи.

План проведення консультацій з актуальних питань двостороннього та багатостороннього співробітництва між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Азербайджанської Республіки містить перелік заходів між Україною та Азербайджанською Республікою на період 2014-2015 років, реалізація яких сприятиме подальшому розвитку та поглибленню взаємовигідного співробітництва у двосторонньому й багатосторонньому форматах у всіх сферах українсько-азербайджанської взаємодії.

Протокол між Рівненською обласною державною адміністрацією України та виконавчою владою Габалінського району Азербайджанської Республіки про співробітництво в економічній та соціально-культурній галузях спрямований на розвиток співпраці між підприємствами, науковими та освітніми установами, державними та приватними організаціями відповідних регіонів у сферах промисловості, торгівлі, сільського господарства, транспорту, науки і техніки, освіти, туризму і спорту, екології та раціонального використання природних ресурсі в.

Договір про співробітництво між Інститутом культурології Національної академії мистецтв України та Науково-методичним центром з культурознавства Міністерства культури і туризму Азербайджанської Республіки сприятиме розвитку співпраці між науково-дослідними центрами України та Азербайджану в академічній та культурній сферах із метою здійснення наукових розробок, обміну інформацією, проведення науково-методичних та культурно-інформаційних заходів.

Також Янукович та Алієв підписали Протокол четвертого засідання Ради Президентів України та Азербайджанської Республіки, в якому зафіксовані результати обговорення основних питань порядку денного українсько-азербайджанських двосторонніх відносин, зокрема стану та перспектив розвитку політичного діалогу, співробітництва в торговельно-економічній, паливно-енергетичній сферах, а також досягнуті за результатами засідання Ради Президентів домовленості.