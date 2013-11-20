"Український дім" просить опозицію не мітингувати у себе на сходах
Керівництво ДП "Український дім", що входить до складу Державного управління справами, просить опозицію не використовувати сходи будівлі для проведення запланованого на неділю, 24 листопада, Народного Віча "За Європейську Україну!".
Про це йдеться у листі директора ДП "Український дім" Оксани Гриценко, адресованому партії "Батьківщина".
Раніше юристи партії звернулися до керівництва ДУС та ДП "Український дім" з проханням посприяти проведенню вказаного заходу і безперешкодної зустрічі народних депутатів з виборцями (відповідно до ст.39 Конституції України, ч.10 ст. 17 Закону України "Про статус народного депутата України").
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Крім того, партія "Батьківщина" подала всі заявки, необхідні для проведення мирної ходи та Народного Віча "За Європейську Україну!" у неділю, 24 листопада.
Так, основна заявка до Київської міської державної адміністрації була подана ще 15 листопада, додатково були проінформовані ГУ МВС України в м. Київ, Управління ДАІ в м. Київ, Управління державної охорони, Державне управління справами.
Як відомо, 24 листопада опозиція планує провести акцію "За Європейську Україну!", у якій, зокрема, візьмуть участь лідери трьох опозиційних сил - Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнибок - та лідер ініціативи "Третя республіка" Юрій Луценко.
Планується, що о 12.00 мирна хода рушить з-під пам’ятника Шевченку у бік Європейської площі, де на сходах Українського Дому орієнтовно о 13.00 розпочнеться мітинг та концерт.