"Український дім" просить опозицію не мітингувати у себе на сходах

Про це йдеться у листі директора ДП "Український дім" Оксани Гриценко, адресованому партії "Батьківщина".

Раніше юристи партії звернулися до керівництва ДУС та ДП "Український дім" з проханням посприяти проведенню вказаного заходу і безперешкодної зустрічі народних депутатів з виборцями (відповідно до ст.39 Конституції України, ч.10 ст. 17 Закону України "Про статус народного депутата України").

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Крім того, партія "Батьківщина" подала всі заявки, необхідні для проведення мирної ходи та Народного Віча "За Європейську Україну!" у неділю, 24 листопада.

Так, основна заявка до Київської міської державної адміністрації була подана ще 15 листопада, додатково були проінформовані ГУ МВС України в м. Київ, Управління ДАІ в м. Київ, Управління державної охорони, Державне управління справами.

Як відомо, 24 листопада опозиція планує провести акцію "За Європейську Україну!", у якій, зокрема, візьмуть участь лідери трьох опозиційних сил - Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнибок - та лідер ініціативи "Третя республіка" Юрій Луценко.

Планується, що о 12.00 мирна хода рушить з-під пам’ятника Шевченку у бік Європейської площі, де на сходах Українського Дому орієнтовно о 13.00 розпочнеться мітинг та концерт.