Число мільйонерів у світі за минулий рік зросло на п”ятсот тисяч осіб і нині становить 8 мільйонів 700 тисяч. Про це йдеться у щойно опублікованій доповіді експертів американської брокерської фірми Меріл Линч. Це дослідження під назвою “10-а щорічна доповідь про світове багатство” стверджує, що кількість мільйонерів зросла майже удвічі відтоді, як 1996-го року почали підраховувати, скільки їх по країнах світу і яким багатством вони володіють.

Мільйонерами вважають осіб з фінансовими активами. Це гроші й цінні папери на суму принаймні мільйон доларів. Вартість житла не входить. Так ось, за підсумками минулого року, загальне багатство таких людей сягнуло астрономічного обсягу – 33,3 трильйони доларів. Найбільше мільйонерів живе на континенті Північної Америки - майже три мільйони осіб із загальним капіталом понад 10 трильйонів доларів.

На 10% побільшало мільйонерів на Близькому Сході. Їх стало 300 тисяч. Економісти пояснюють це великим зростанням цін на нафту і підвищенням курсу цінних паперів на фондових біржах Близького Сходу.

Кількість мільйонерів у Європі зросла на 4,5% і наближається до 3 мільйонів осіб. Серед них, до речі, є й громадяни України.

За повідомленням Державної податкової адміністрації в Києві, за пісдсумками минулого року загальне число мільйонерів становило 5708. Щоправда, треба розуміти так, що йдеться про мільйони гривень, а не доларів. Але разом з тим, близько 20 осіб одержали доходи більш, ніж 500 мільйонів гривень, тобто приблизно 100 мільйонів доларів. Варто нагадати, що за списком світових мільярдерів, що його складає журнал “Форбс”, в Україні є три мільярдери – Ринат Ахметов, Віктор Пінчук і Сергій Тарута.

Радіо "Свобода"