Кваснєвський: Україна не підпише Угоду з ЄС на Вільнюському саміті і це її вибір

Україна не підпише Угоду про асоціацію з Європейським союзом на саміті "Східного партнерства" наприкінці цього місяця у Вільнюсі.

Про це заявив член Моніторингової місії Європарламенту в Україні, екс-президент Польщі Олександр Квасневський, передає польський TVN24.

"Угода не буде підписана на саміті у Вільнюсі", - сказав він, коментуючи сьогоднішнє рішення українського уряду призупинити підготовку до підписання цього документу.

"По суті - це прохання про перерву в переговорах доти, доки будуть упорядковані економічні питання в Україні", - додав він.

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Також Квасневський повідомив, що наступного тижня представить у Європарламенті звіт про роботу місії в Україні.

"Місія завершується. Шкода, що завершується без такого фіналу, як підписання угоди", - сказав він.

Квасневський також підкреслив, що "це рішення українського уряду, а не Європи".

Він висловив думку, що рішення українського уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС пов'язано з певними домовленостями, досягнутими з Російською Федерацією.