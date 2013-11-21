Підхід до АП перекрили автобусами з силовиками

23:19, 21 листопада 2013
Політика
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Підхід до Адміністрації президента, яка розташована на вулиці Банковій в Києві, перекритий автобусами з силовиками.

Адміністрація Президента Беркут Євромайдан Фото: facebook

Зокрема три автобуси знаходяться на Банковій зі сторони вулиці Інституської, повідомляє Українська правда .

Станом на 23.10 близько 1000  обурених рішенням уряду України призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом ввечері 21 листопада зібралися на Майдані Незалежності в Києві.

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Як відомо,  у четвер уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС.

Парламент у четвер відхилив всі 6 законопроектів щодо виїзд ув'язнених для лікування за кордон.

21 листопада ввечері місія Європарламенту у складі екс-президентів Пета Кокса та Олександра Квасьнєвського висловили глибоке розчарування рішенням уряду України відкласти підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом і закликали президента Януковича дотриматися своїх обіцянок щодо закону про лікування ув'язнених.

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