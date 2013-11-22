Частина мітингувальників на Євромайдані залишилася стояти до ранку

Більшість протестувальників – це журналісти та інтернет-блогери, йдеться в сюжеті нічного випуску ТСН. Акцію вони організували у соцмережі. На заклик відгукнулися, за різними оцінками, від 1 до 3 тисяч киян.

Мітингарі тримали прапори України та Євросоюзу і запевняли, що жодної політичної сили не представляють. А мета акції – познайомитися та поспілкуватися з однодумцями. "Кольорова гама на прапорах однакова. Російський триколор, як бачите, тут ніяк не пасує", - прокоментував акцію один з її учасників.

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До зібрання долучилися й окремі опозиційні політики. Втім, коли вони закликали громаду розходитися та повертатися наступного дня, люди відреагували на це невдоволеними вигуками: "Ми вже тут!", "Стоїмо до кінця!" та "Геть політиків!".

Частина людей вирішила залишитися на Майдані до ранку. Вони спілкуються, співають українських пісень і дискутують щодо подальших дій. Дехто з активістів повернувся додому, проте пообіцяв наступного вечора взяти участь у новому мітингу.

Наразі відомо, що до Києва для участі в акції вже збираються ентузіасти з регіонів. Цієї ночі в багатьох обласних центрах також відбулися акції протесту проти рішення уряду не підписувати угоду про асоціацію з ЄС.

Міліція на мирне зібрання громадян відреагувала оперативно. На Майдан підтяглися кілька автобусів з правоохоронцями та автозаки. Активісти припускають, що під ранок бійці внутрішніх військ і "Беркут" спробують розігнати учасників акції.